Погиб свидетель по уголовному делу брата богатейшей россиянки

В Московской области погиб 56-летний бизнесмен и бывший вице-президент Параолимпийского комитета Москвы Игорь Вашуркин — один из основных свидетелей по уголовному делу Виктора Батурина, брата Елены Батуриной, богатейшей россиянки, вошедшей в ежегодный рейтинг Forbes. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает KP.RU.

По данным издания, тело свидетеля было обнаружено после пожара в одной из комнат в двухэтажном доме в подмосковной Немчиновке. Следственный комитет России (СКР) начал проверку и назначил экспертизу, которая должна определить причину гибели ключевого свидетеля по уголовному делу.

27 сентября Мосгорсуд оставил бизнесмена Виктора Батурина в СИЗО до 1 декабря.

В отношении Виктора Батурина было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). 1 июля он был задержан. В основу дела легли события 2011 года: тогда бизнесмен обратился в суд с иском о возврате ему 25 процентов акций компании «Интеко», предоставив договор с подписью сестры Батуриной. Из документа следовало, что акции действительно принадлежат ему, а сестра должна выплатить за них рыночную компенсацию. Батурина утверждала, что подпись не ее. Шурин Лужкова отверг все обвинения и отказался признать вину по уголовному делу.

Елена Батурина, по данным Forbes, входит в список богатейших жительниц России. Издание оценивает ее состояние в 1,3 миллиарда долларов.