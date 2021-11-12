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Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность вместе с Россией

Глава Минобороны Белоруссии: мы с Россией готовы защитить рубежи Союзного государства
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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Белоруссия готова обеспечить свою безопасность вместе с Россией, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником — Российской Федерацией, — сказал Хренин. — Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении».

По его словам, военная активность у западных границ Белоруссии «по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом». Глава Минобороны обвинил Польшу в стремлении развязать конфликт и втянуть в него Европу.

«Хотелось бы предостеречь "горячие головы" не переоценивать свои возможности — язык ультиматумов угроз и шантажа неприемлем. Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады», — добавил Хренин.

В начале ноября на границе Белоруссии с Польшей и Литвой собрались беженцы с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз. Запад обвиняет Минск в организации миграционного кризиса.

Минобороны России опубликовало видео полета двух бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 над Белоруссией. Они проверяли действия расчетов единой системы ПВО Союзного государства.

Кроме того, десантники России и Белоруссии высадились на полигоне «Гожский» в Гродненской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В учениях задействованы российские самолеты Ил-76 и вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.

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