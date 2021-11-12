Российские ученые создадут синий ячмень с антиоксидантами. Об этом рассказала в интервью «Известиям» рассказала директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина.

Она отметила, что в России ведутся работы по редактированию растений, в том числе ячменя, свеклы, зернобобовых культур (вигна и соя), кукурузы, арбуза и других с целью изменения диетической ценности, а также свойств плодов и семян.

Также Хлесткина ответила на вопрос корреспондента о том, стоит ли россиянам ждать синий арбуз в форме груши. «Синий арбуз — нет, а вот синий ячмень будет с большим содержанием антиоксидантов — таких же полезных, как в чернике, потому и цвет зерна синий», — пояснила специалист.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны создали уникальную биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снизить концентрацию коронавирусной инфекции у больного в 16 раз.