Разъяренный буйвол сбил женщину со скутера и попал на видео

В Китае сбежавший буйвол сбил женщину на мопеде и ранил семь человек

Сбежавший буйвол сбил женщину со скутера и ранил еще семь человек в городском округе Юйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

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На сделанной видеорегистратором записи видно, как женщина, ехавшая на мопеде, остановилась на перекрестке. Неожиданно в кадр попал разъяренный буйвол. Он боднул ее и побежал дальше по дороге, распугивая жителей города. Женщина упала с седла, потеряла шлем и скорчилась на проезжей части перед шокированными мотоциклистами и дорожным полицейским.

На другой записи показано, как буйвол вбегает в расположенный на обочине дороги магазин. Он некоторое время стоит на месте, после чего выскакивает обратно на улицу.

По сообщению полиции, буйвол был запряжен в телегу и вырвался на свободу во время ее разгрузки возле киоска. Когда на место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, они окружили буйвола и открыли огонь. В результате животное получило смертельные ранения и погибло.

Семь пострадавших были госпитализированы с места происшествия. Полученные ими травмы не опасны для жизни.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Гандхинагар, штат Гуджарат, нетрезвые буйволы выдали фермеров, которые нелегально производили алкоголь. В результате самогонщики были арестованы.