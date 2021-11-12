Исчезновение лесов привело к смертям от жары

Вырубка лесов и глобальное потепление в индонезийском округе Берау привели к повышению температуры почти на целый градус Цельсия за 16 лет, что, в свою очередь, увеличило смертность в регионе на восемь процентов. К такому выводу пришли специалисты экологической организации Nature Conservancy, которые опубликовали статью в журнале Lancet Planetary Health. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи проанализировали спутниковые снимки, чтобы определить, сколько лесного покрова было потеряно в Берау (провинция Восточный Калимантан) в период с 2002 по 2018 год. Затем они рассчитали связанное с этим изменение среднесуточных температур и обнаружили, что за 16 лет в регионе произошло потепление почти на целый градус Цельсия, в то время как на остальной части страны температуры оставались относительно стабильными.

Вырубка леса на площади 4375 квадратных километров в округе связана с увеличением дневных максимальных температур на дополнительные 0,95 градуса Цельсия в период с 2002 по 2018 год, не считая повышения температуры, вызванного глобальным потеплением. В результате безопасное время работы на открытом воздухе сократилось на 20 минут в день. Климатические модели прогнозируют, что при сценарии глобального потепления на три градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем (или на два градуса по сравнению с уровнем 2018 года) смертность может увеличиться примерно на 260 в год.

Индонезия занимает третье место по площади тропического леса в мире, и, хотя вырубка лесов заметно замедлилась с 2015 года, такие факторы, такие как сельское хозяйство, лесозаготовка и добыча полезных ископаемых, способствует дальнейшем обезлесению. По данным Global Forest Watch, в 2001 году стране было 93,8 миллиона гектаров девственных лесов, что сравнимо с площадью Египта. К 2020 году эта площадь уменьшилась примерно на 10 процентов.