Изменение климата поставило под угрозу существование шмелей

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что изменение климата негативно влияет на питание шмелей, существование которых связано с опылением многих культурных растений, включая помидоры, чернику, перец и картофель. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Microbial Ecology.

Как пишут исследователи, изменение климата влияет на микробный баланс цветочного нектара, который является источником питания для насекомых. Это ставит под угрозу здоровье шмелей, что, в свою очередь, отразится на доступности свежих продуктов. Даже при небольшом повышении температуры метаболизм микробов ускоряется, что заставляет их быстрее размножаться и поглощать больший процент сахаров в нектаре.

Чтобы проверить вкусовые предпочтения шмелей, ученые приготовили несколько типов нектара в лаборатории. Ряд образцов нектара был стерилен, а некоторые содержали микробы, помещенные в условия с низкой или высокой температурой.

Оказалось, что шмели предпочитали лишь нектар с определенным количеством микробов, даже если он содержал меньше сахара. Они отказывались от нектара со слишком большим количеством микробов, а также от нектара без микробов. Ученые предполагают, что бактерии и дрожжи помогают шмелям переваривать сахар либо микроорганизмы производят полезные для здоровья насекомых метаболиты.