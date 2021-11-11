Изменение климата оказалось беспрецедентным за последние 24 тысячи лет

Ученые Университета Аризоны реконструировали климат за последние 24 тысячи лет, с момента окончания последней ледниковой эпохи. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, подтверждают, что основными движущими силами изменения климата являются повышение концентрации парниковых газов и отступление ледяных щитов.

Специалисты реконструировали климатические изменения через промежутки в 200 лет, объединив несколько наборов данных, включая геологические записи температуры в морских отложениях и результаты компьютерного моделирования. Изменения температуры отражаются на химическом составе панцирей давно умерших морских животных, палеоклиматологи могут использовать эти измерения для оценки температуры. Моделирование позволяет построить на основе температурных данных полную картину климата в то время.

Оказалось, что масштабы и скорость потепления, вызванного деятельностью человека, за последние 150 лет намного превосходят масштабы и скорость изменений за последние 24 тысяч лет. Таким образом, нынешние климатические сдвиги являются беспрецедентными.

Ранее сообщалось, что ученые Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что изменение климата негативно влияет на питание шмелей, существование которых связано с опылением многих культурных растений, включая помидоры, чернику, перец и картофель.