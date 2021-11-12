Фитнес-тренеры назвали необходимое количество занятий в неделю

Человеку необходимо тренироваться от одного до четырех раз в неделю в зависимости от цели занятий, считают фитнес-эксперты. Об этом сообщает издание The Mirror.

По словам экспертов, имена которых не указываются, сначала нужно определиться с целью занятий, а уже исходя из этого выбирать оптимальную нагрузку. Одним из важных критериев они также назвали изначальный уровень физической подготовки.

Например, если человек планирует повысить выносливость, рекомендуется каждый день заниматься аэробными упражнениями: ходьбой, бегом, ездой на велосипеде или плаванием. В этом случае будет достаточно от одной до трех тренировок в неделю.

При силовых тренировках рекомендуется давать себе больше времени на отдых. Не стоит прорабатывать одни и те же группы мышц каждый день — телу нужно восстанавливаться. В этом случае помогут две-четыре тренировки в неделю.

Как пишет The Mirror, худеющим следует подсчитать необходимое организму для поддержания текущей формы количество калорий. Затем нужно посчитать, сколько калорий потребляется ежедневно. Это поможет понять, сколько калорий необходимо сжигать, а исходя из этой цифры можно определить, как часто следует тренироваться. Аэробные упражнения помогают сжигать больше калорий, но рекомендуется подключать и силовые тренировки. В целом, эксперты советуют прислушиваться к себе и не пренебрегать отдыхом.

Ранее диетологи назвали покупные соки, смузи, сладкие алкогольные коктейли и холодные напитки на основе кофе самыми опасными для тех, кто пытается похудеть. По их словам, от них появляется желание съесть еще больше сладкого.