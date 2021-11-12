Ребенок искупался в популярном озере Италии и подхватил венерическое заболевание

Одиннадцатилетняя девочка из Австрии во время отдыха на популярном курорте Италии искупалась в водоеме и подхватила венерическое заболевание. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на острове Пантеллерия у побережья Сицилии в озере Зеркало Венеры, воды которого питаются вулканическими горячими источниками.

Ребенок в течение часа купался в водоеме с родителями и сестрой, а через два дня почувствовал болезненное жжение. Девочку отвели к врачу, который поставил диагноз — гонорея. После этого остальные члены семьи также были проверены на инфекцию, однако результаты оказались отрицательными. Школьница прошла лечение антибиотиками и полностью выздоровела.

«Общественность должна понимать, что люди, купающиеся в часто посещаемых неглубоких термальных бассейнах, рискуют подвергнуться воздействию патогенов от других людей», — заявил один из экспертов и отметил, что высокая температура «почти стоячей» воды на мелководье и содержащиеся в некоторых озерах кислые органические вещества могут способствовать выживанию ряда бактерий, среди которых есть и возбудители венерических заболеваний.

Ранее в ноябре 47-летний турист из Нидерландов сходил в туалет во время сафари-тура по Африке и вернулся домой без части гениталий из-за укуса ядовитой кобры. Уточняется, что во время путешествия по одному из заповедников мужчина пошел в туалет и не заметил спрятавшуюся в чаше унитаза ядовитую змею — кобра укусила голландца в половой орган.