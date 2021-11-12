Порошенко заподозрили в госизмене

СБУ проверяет возможную причастность Порошенко к госизмене при закупках угля из Донбасса

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет возможную причастность бывшего президента страны Петра Порошенко к госизмене при закупках угля из Донбасса. Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов, сообщает агентство «Украинские новости».

Отмечается, что проверка коснулась также и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. «Соответствующая версия проверяется», — сказал глава Служба безопасности Украины.

Весной депутат Верховной Рады Виктор Медведчук был обвинен в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. В октябре ему предъявили новые обвинения в госизмене и содействии терроризму, которые касаются угольных поставок с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.