Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Айка задержан в Подмосковье — им оказался давний знакомый погибшего. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Убийцей оказался 52-летний мужчина, давний знакомый Гайка Арутюняна. Он скрывался в Люберецком районе столичного региона.

По предварительным данным, заказчиком данного убийства является давний недруг Гайка, с которым у него начались конфликты более десяти лет назад.

Ранее сообщалось, что 8 ноября на летней кухне в частном доме деревни Гольево был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением груди.

По предварительным данным, киллер пробрался в дом и выстрелил в 61-летнего Гайка Арутюняна из обреза ружья ИЖ-27.

Преступники скрылись в районе «Москва-Сити». Утром 9 ноября туда приехали родственники Арутюняна, чтобы найти убийц и отомстить. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что во избежание кровавых разборок к месту прибыли сотрудники СОБР, Росгвардии и полиция.