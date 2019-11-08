Стало известно об использовании гипноза российскими следователями

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин встретился с коллегой из Армении Гайком Григоряном в главном здании ведомства в Москве. Об этом в пятницу, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимной помощи по уголовным делам. Армянская сторона, в числе прочего, была очень заинтересована продемонстрированной криминалистической техникой и процессуальными основами использования гипноза российскими следователями.

Бастрыкин и Григонян подписали заявление о готовности принятия совместных мер противодействия преступности и повышению качества и оперативности расследования уголовных дел.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении районного судьи Краснодарского края Владимира Стародубцева по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый вместе с сыном Александром и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей.

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