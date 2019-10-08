Глава СКР завел дело на судью за попытку мошенничества на миллионы рублей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении районного судьи Краснодарского края Владимира Стародубцева, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом во вторник, 8 октября, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый вместе с сыном Александром и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей. Деньги якобы предназначались для взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

Позже сотрудники ФСБ пресекли передачу 100 тысяч рублей и муляжа купюр на сумму 29,9 миллиона рублей судье по месту его жительства. Также были задержаны подельники мужчины.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте судьи. Обвинение ему пока не предъявлено.

23 июля сообщалось, что судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев собирался получить взятку в размере одного миллиона рублей с обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

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