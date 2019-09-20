Глава СКР посетил ситуационный центр МВД

Александр Бастрыкин обсудил с коллегами из МВД функции и развитие ситуационного центра ведомства. Об этом в пятницу, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В ходе своего визита Бастрыкин встретился с первым замминистра МВД Александром Горовым и представителями разных подразделений.

Глава СКР поинтересовался опытом развития и выполнения задач ситуационным центром МВД, поскольку в ведомстве действует аналогичный центр. Бастрыкин обсудил с полицейскими и выполнение задач аналитического характера и управления организационно-техническими процессами.

Он подчеркнул необходимость подготовки квалифицированных специалистов. Руководство СКР и МВД обсудили возможное сотрудничество в сфере спецобучения сотрудников для работы в ситуационных центрах.

В июле сообщалось, что Бастрыкин предложил отбирать имущество коррупционеров в пользу государства. Глава СКР пояснил, что ведомство ориентировано не на применение жестких уголовно-правовых мер, а на возмещение ущерба, причиненного преступлениями.

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