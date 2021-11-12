Инсталляцию международной студии открыли в Нижнем Новгороде

Аудиовизуальную инсталляцию «Семь» международной студии Radugadesign и музыканта Александра Зарипова представили в Нижнем Новгороде. Как уточняет ТАСС, открытие объекта, посвященного восприятию звука и цвета, состоялось 11 ноября.

Представители АНО «Центр 800» отметили, что создатели проекта посвятили свою работу исследованию загадочного числа «семь» — они попытались ответить на вопрос, почему «семерки» преследуют людей в повседневной жизни. «У нас была идея сделать очень большой проект, для нас это был такой челлендж, мы никогда не делали раньше 40-минутное шоу, и мы заложили в это очень много разных смыслов, в саму семерку: семь столбов, в перформансе основано все на радуге», — рассказала руководитель креативного отдела студии, креативный продюсер Дина Сафина.

Отмечается, что состоящую из семи 10-метровых LED-колонн композицию разместили в арт-пространстве «ЦЕХ». Согласно замыслу создателей проекта, синхронизированные между собой звуковые волны и цветовые вспышки передают характер, настроение и психологию света и цвета.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в ноябре пройдет двухнедельный марафон медиаискусства и видеоарта «Невесомая». Уточнялось, что открытие выставки цифрового визуального искусства состоится 13 ноября в одном из филиалов учреждения. Показы будут проводиться до 28 ноября, а продолжительность каждого составит около полутора часов.