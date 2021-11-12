Российский иллюстратор обнаружила свою картину в сериале «Игра в кальмара»

Российский иллюстратор Елена Баренбаум обнаружила свою картину «Зайцы» в одной из серий популярного южнокорейского шоу «Игра в кальмара». Об этом художница рассказала «Мосленте».

«Знакомые, человек 20 уже, прислали мне скрины с кадром, где появляется моя работа. После этого я сама специально посмотрела этот сериал, но момент с появлением "Зайцев" так и не зафиксировала, представляете!» — сказала Баренбаум, добавив, что примерно год назад это изображение у нее выкупили по эксклюзивной лицензии за большую сумму.

«Кто именно купил, я не знаю. Возможно, Netflix. Хотя в свое время было много постеров с этой картинкой, и они хорошо продавались. Может, один из них попал к создателям сериала в руки. Или вообще она оказалась в кадре случайно... Честно, я не знаю», — подытожила женщина. Она также отметила, что после покупки картина была удалена со всех площадок.

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