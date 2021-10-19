Автор комиксов обвинил «Магнит» в плагиате

Петербургский художник, автор комиксов Виталий Терлецкий обвинил «Магнит» в плагиате. Мужчина сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в рекламе сети магазинов появился персонаж, срисованный из его произведения.

В подтверждение своих слов художник опубликовал в соцсети два изображения: первое — это рисунок персонажа из комикса «Продукты 24» за совместным авторством Терлецкого и его коллеги Артема Бизяева, второе — скриншот рекламы «Магнита» в Instagram. На обеих картинках показаны роботы, сходство которых несложно определить.

Привет, @magnitretail, если вы хотели замутить коллаборацию по нашему с @ArtemBizyaev комиксу, то мы всегда открыты к сотрудничеству, а это позор, не только потому, что вы украли персонажа для коммерческого использования, но и потому, что сделали это отвратительно бездарно. pic.twitter.com/ofdd1bC1iX — vitaly terletsky (@vitalyterletsky) October 18, 2021

Автор оригинального произведения назвал рекламу ритейлера позором и написал, что «Магнит» «украл персонажа для коммерческого пользования», добавив, что сделано это было «отвратительно бездарно».

Представители «Магнита» отреагировали на претензии Терлецкого в комментариях к публикации, заявив, что «ничего плагиатить не хотели», а при создании картинки использовали совсем другую концепцию. В ответе российской сети магазинов также было указано, что «Магнит» готов удалить изображение из соцсетей, если оно оскорбляет чувства создателей «Продуктов 24».