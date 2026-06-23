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19:54, 23 июня 2026Моя страна

В российском регионе родились уникальные лошади-двойняшки Пасха и Куличик

В Башкирии родились уникальные лошади-двойняшки Пасха и Куличик
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Уфа Башкортостан | Новости»

В российском регионе родились уникальные лошади-двойняшки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Уфа Башкортостан».

Отмечается, что башкирских жеребят назвали Пасха и Куличик. На размещенном видео видно, что детеныши появились на свет в разных окрасах — черном и светло-коричневом. При этом шерсть их матери и вовсе белого цвета.

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По словам сотрудников конного двора, животные не нуждаются в подкормке, поскольку у матери хватает молока.

«Довольно далеко убегают от матери, исследуют территорию, самостоятельно гуляют, сами приходят в конюшню. Куличик очень любит знакомиться с другими жеребятами, гиперсамостоятельный мальчишка в отличие от Пасхи. Пасха более осознанная», — рассказала специалист.

В мае в российском регионе лошадь позвала человека на помощь жеребенку. По словам фермера Сагитзяна Идиятуллина из села Улу-Теляк Иглинского района, во время прогулки животное заметило людей и стало взывать о помощи.

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