Российский вирусолог оценил эффективность препарата от COVID-19 из березы

Вирусолог Викулов: препарат от COVID-19 из березы и ягеля должен пройти исследования

Препарату от COVID-19 из березы и ягеля предстоит пройти все необходимые процедуры, прежде чем выходить на массовый рынок. Так оценил эффективность якутского средства «Бетукладин», одобренного Роспотребнадзором, в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он напомнил, что, по действующим правилам, любые препараты должны быть проверены на эффективность и безопасность.

«Если препарат является биологически активной добавкой, то есть имеет упрощенную схему регистрации, он должен доказать свою эффективность в многоцентровых исследованиях», — сказал Викулов.

Вирусолог подчеркнул, что новые инициативы — это всегда хорошо, однако пока не завершены необходимые исследования в полном объеме, не следует рекомендовать препарат для широкого применения.

Ранее разработанная учеными Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН биологически активная добавка получила название «Бетукладин». Планируется, что вскоре будет налажено ее массовое производство. Сами исследователи утверждают, что одобренный препарат зарекомендовал себя как эффективное средство для борьбы с последствиями COVID-19.