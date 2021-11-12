Музею-заповеднику Тургенева передали его письмо австрийской поэтессе Паоли

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское Лутовино» в Орловской области получил в дар письмо писателя в адрес австрийской поэтессы Бетти Паоли, датированное 2 февраля 1878 года. Об этом сообщает издание «Орелград».

Письмо передал столичный адвокат, коллекционер и меценат Андрей Коньков. В музее-заповеднике рассказали, что подобного не случалось за всю столетнюю историю его существования.

О существовании письма специалисты знали достаточно давно, однако оно долго хранилось в частных коллекциях и доступ к нему был ограничен. Недавно оно появилось на аукционе Sothbey's и Коньков смог его заполучить. При этом он изначально планировал передать реликвию на хранение в один из музеев страны.

Само письмо написано на немецком языке, но музей сделал перевод:

«Уважаемая госпожа Паоли! Спешу ответить на Ваше любезное письмо. Я действительно — в самом начале своей литературной деятельности — писал пьесы (последняя относится к 1851 году) — но очень скоро убедился, что во мне не было ничего от драматического писателя — поскольку меня интересовало развитие характеров — а не их столкновение. Кроме того, мои пьесы не имели никакого успеха. Но поскольку Вы выказываете столь дружеский интерес к моим произведениям — позволю себе выслать Вам мои «Scе́nes de la vie russe», где Вы найдете две пьесы — одну двухактную комедию и комедию в одном действии; последняя и вовсе не предназначена для сцены. Вполне вероятно, Вы разделите мое мнение о моих драматургических способностях. Я был очень рад вновь получить от вас весточку. Надеюсь, Вы поживаете хорошо, и прошу Вас принять уверение в моем уважении».