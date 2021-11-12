Maybach миллиардера из списка Forbes попал в аварию в Москве

Maybach российского миллиардера из списка Forbes, совладельца корпорации «Технониколь» Игоря Рыбакова попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на представителя бизнесмена Глеба Клементьева.

По его словам, за рулем автомобиля находился водитель Рыбакова. Самого миллиардера в машине в момент аварии не было, его высадили за пять минут до ДТП.

«Это была серийная авария, последним в цепочке стоял Maybach Рыбакова, его догнали сзади. Что касается того, сильно или не сильно повредился автомобиль. Это как посмотреть, водитель говорит, удар был очень сильный», — рассказал Клементьев.

Ранее об аварии сообщал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. По его данным, авария произошла на дублере Ленинградского шоссе в районе дома №40.

«Занято две полосы из четырех в сторону области. Движение в районе аварии затруднено», — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковной деревне Ельня попал в ДТП экскурсионный автобус с 46 детьми. Отмечается, что дети направлялись из Королева на экскурсию в Ногинский комбинат по производству мороженого.