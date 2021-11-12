Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Подмосковье

В Московской области экскурсионный автобус с 46 детьми попал в ДТП

Экскурсионный автобус с 46 детьми попал в ДТП в подмосковной деревне Ельня, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, транспортное средство столкнулось с легковушкой. Дети направлялись из Королева на экскурсию в Ногинский комбинат по производству мороженого.

По предварительным данным, никто не пострадал. За детьми уже направляется дополнительный автобус из Королева.

Ранее на трассе под Нижним Новгородом девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса. Автобус опрокинулся, всего в нем находились 17 пассажиров. Семеро из девяти пострадавших оказались в больнице.