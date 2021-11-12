Женщина придумала способ избавиться от ненавистной ей одежды возлюбленного

Женщина намеренно пачкала не устраивающую ее одежду партнера, чтобы он не мог ее носить

Женщина придумала способ избавиться от предметов гардероба возлюбленного, дизайн которых оказался ей ненавистен. Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте Fesshole, в котором публикуются постыдные истории.

Анонимная юзерша объяснила, что намеренно пачкает одежду партнера, которая ее не устраивает, чтобы мужчина не смог носить ее на людях. «Он постоянно роняет еду или проливает соус на вещи, поэтому никогда меня в этом не заподозрит», — пояснила женщина, признание которой набрало 289 лайков.

Пользователи сети не оценили идею героини материала и принялись критиковать ее в комментариях под постом в соцсети. «Классическое поведение манипулятора!», «Наглость, теперь ты должна купить ему такие же вещи», «Почему просто нельзя сказать ему об этом? Ужасный поступок», «Я в шоке, ты настоящий абьюзер», «Тебе должно быть стыдно», — высказывались комментаторы.

В октябре жених намеренно облил гостью на свадьбе ради шутки и потерял уважение родственников. Шурин рассказал, что муж ее сестры ради шутки вылил на его возлюбленную молоко, оставив пятна на голубом платье. «Он потерял мое уважение и многих наших родственников», — подчеркнул гость.