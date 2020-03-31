Обезображенная кислотой телеведущая снялась в откровенной фотосессии для журнала

Британская телеведущая Кэти Пайпер (Katie Piper), обезображенная кислотой по заказу бывшего парня, снялась в откровенной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.

На черно-белых снимках 36-летняя Пайпер предстала в расстегнутой белой рубашке на голое тело, черных шортах и черных босоножках на тонких ремешках.

По словам авторов издания, участие в фотосесии стало для телеведущей волнительным событием. В перерывах между съемкой она смотрела на монитор и говорила, что никогда не видела себя такой, при этом ее «захлестывали эмоции».

В интервью телеведущая рассказала, что всегда любила делать макияж и ухаживающие процедуры — маски и пилинги. После случившегося с ней ей пришлось приучиться пользоваться праймером, чтобы скрыть рубцы, и стало трудно накрасить один глаз из-за слепоты другого.

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Кроме того, Пайпер сменила оттенок волос на более темный, чтобы привлекать меньше взглядов на улице. Смена цвета, к тому же, помогла ей «переосмыслить себя и оставить прошлое позади».

«Знаете, почему я ненавижу яркий блонд? Потому что это привлекает много внимания. Когда мужчины смотрят сзади на девушку со здоровым телом и светлыми волосами, они свистят и звонят, а если я поворачиваюсь, они оскорбляют меня», — призналась телеведущая.

В 2009 году лицо ведущей изуродовал Стефан Сильвестр, обливший ее кислотой по заказу бывшего парня Дэниела Линча, отбывавшего срок в тюрьме за изнасилование Пайпер. Первоначально Сильвестра приговорили к пожизненному заключению, но спустя 10 лет он обжаловал приговор и вышел на свободу.

В настоящее время Пайпер продолжает работать на телевидении, несмотря на десятки перенесенных операций по восстановлению кожи и слепоту на один глаз. Она занимается благотворительностью и пишет книги, в том числе о самопомощи и секретах уверенности в себе. В 2015 году ведущая счастливо вышла замуж и воспитывает двух дочерей.

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