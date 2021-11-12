Минцифры назвало срок формирования QR-кода после вакцинации «Спутником Лайт»

Cертификаты о первичной вакцинации против COVID-19 российским препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 день после прививки. Такой срок назвало Минцифры, пишет ТАСС.

В свою очередь, помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов рассказал, что сертификат при повторной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» будет активироваться в день прививки. Кроме того, для получения документа нужно выждать 21 день при выборе «Спутника V» или других двухкомпонентных вакцин.

Ранее вирусолог Центра Гамалеи прокомментировал дефицит «Спутника Лайт» в России. По его словам, на дефицит препарата от коронавируса могла повлиять повторная вакцинация граждан, которые сделали прививку шесть месяцев назад «Спутником V».

Из ряда российских регионов поступали сообщения о подошедших к концу запасах «Спутника Лайт». Так, дефицит препарата отмечали в Воронежской области, Санкт-Петербурге, Кургане, Вологодской области и Красноярском крае.

