Модель поймала 64 гигантские рыбы и установила новый рекорд

В Коста-Рике модель поймала 62 марлина и двух рыб-парусников и побила рекорд

В Коста-Рике модель и телеведущая Марийке Ван Лаарховен Вега поймала 64 гигантские рыбы за один раз в составе команды и установила новый рекорд. Об этом сообщает The Costa Rica News.

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В выходные с 6 на 7 ноября модель в составе команды капитана Хесуса Монтеро вышла в море на катере в надежде побить рекорд Коста-Рики по спортивной рыбалке, поставленный, когда за один раз поймали две рыбы-парусника.

Лаарховен Вега рассказала, что ей удалось выловить 62 марлинов и двух парусников. Она добавила, что всех марлинов отпустили обратно в воду, чтобы не сокращать их популяцию. «Кроме того, марлин — моя любимая рыба! — объяснила девушка. — Марлин — царь морей, его скорость достигает 120 километров в час, это очень впечатляет».

Предыдущий рекорд модели составлял 36 марлинов. В ближайшее время Лаарховен Вега планирует отправиться на соревнования по спортивной рыбалке в Мексику в компании друзей.

Марлин — крупная рыба, вырастающая до пяти метров в длину. Глушит добычу длинным рылом в виде копья.

Рыба-парусник вырастает до 3,5 метра в длину. Мировой рекорд по ловле парусников держится с 1947 года, когда у берегов Эквадора поймали особь, весившую 100 килограммов.

Ранее сообщалось, что женщине из штата Техас в США удалось поймать на удочку акулу-молот с крыши своего автомобиля. Ей понадобилось около 45 минут, чтобы справиться с уловом и вытащить хищницу на мелководье.