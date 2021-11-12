Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 12 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4179,70 пункта (минус 0,23 процента), индекс РТС потерял 0,89 процента, опустившись до 1837,93 пункта.

Среди «голубых фишек» на 10:03 выросли только акции «Новатэка» (плюс 0,1 процента, до 1791,8 рубля за штуку). Больше всего подешевели бумаги TCS Group (минус 1,31 процента, до 7410 рублей), «Лукойла» (минус 0,82 процента, до 7036,5 рубля) и «Яндекса» (минус 0,32 процента, до 5947,8 рубля).

Курс доллара составил 71,55 рубля (минус 0,05 рубля), курс евро — 81,87 рубля (минус 0,08 рубля). Биткоин торговался по 64 382,4 доллара за монету (минус 0,66 процента).

Нефть марки Brent стоила 82,15 доллара за баррель (минус 0,84 процента), марки WTI — 80,94 доллара (минус 0,78 доллара).

