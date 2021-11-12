Обрушение моста в Киеве попало на видео

В сети появились кадры обрушения моста Патона в Киеве. Их опубликовал Telegram-канал издания Vesti.ua.

На видео попал момент, как от моста отваливаются и падают в реку части конструкции. При этом автомобильный трафик через переправу не прекращается и не ограничивается.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказывал в интервью, что каждое утро молится за мост Патона. По словам градоначальника, объект находится в аварийном состоянии, а его реконструкция обойдется городскому бюджету в сумму не менее 500 миллионов долларов (почти 35,6 миллиарда рублей).

В мае 2019 года в Киеве ко Дню города открыли пешеходно-велосипедный мост. В ходе торжественной церемонии Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром встали на стеклянную часть объекта и несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав прочность сооружения. Однако спустя сутки обнаружилось, что одно из установленных стекол треснуло.