В России предложили ужесточить наказание за задержку авиарейсов

Замруководителя Росавиации Георгий Бахарев предложил ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку рейсов. С соответствующей инициативой он обратился к президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну, пишут «Известия».

«На рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров», — указано в документе. По данным ведомства, в воздушном законодательстве России отсутствуют термины «время отправления рейса», «задержка авиарейса», «необходимый резерв» и «овербукинг».

Для устранения указанных недостатков у АЭВТ попросили представить предложения, которые будут предусматривать установление специальной ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. В качестве аналога Бахарев привел статью 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Статья предусматривает предупреждение или штраф 100 тысяч рублей для юридических лиц, за грубое нарушение закона может грозить штраф 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в ноябре центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку после длительных задержек рейсов в Москву в аэропорту Стригино (Чкалов) в Нижнем Новгороде. Согласно информации ведомства, следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов, из-за которых люди начали жаловаться на плохое самочувствие.