Застрявшим в аэропорту из-за тумана россиянам начали раздавать пиццу

Около 1,5 тысячи человек застряли в аэропорту «Стригино» Нижнего Новгорода, так как во вторник он принял 33 перенаправленных из Москвы рейса из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Глеба Никитина.

Всех застрявших в аэропорту пассажиров обеспечивают горячим питанием, выделенным по поручению губернатора.

Как отмечает корреспондент агентства, ожидающим вылета людям привезли пиццу, супы, соки и воду. Также в «Стригино» дежурят медики на случай, если кому-то из пассажиров понадобится помощь.

Ранее 2 ноября сообщалось, что в московских аэропортах из-за тумана произошла массовая отмена и задержка более 177 рейсов. Во Внуково были задержаны 47 самолетов, 4 отменены, в Шереметьево — 40 и 15 рейсов. В Домодедово известно об изменении времени вылета 56 рейсов, еще 15 были отменены.