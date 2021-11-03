СК начал проверку после длительных задержек рейсов в российском аэропорту

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку после длительных задержек рейсов в Москву в аэропорту Стригино (Чкалов) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов, из-за которых люди начали жаловаться на плохое самочувствие. Они установили, что 2 ноября в нижегородском аэропорту совершили вынужденную посадку более 30 воздушных судов, которые направлялись из-за рубежа и других регионов в Москву.

Кроме того, проверяется информация о том, что ребенку стало плохо на борту самолета, летевшего в столицу из Краснодара и совершившего вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за тумана в аэропорту Внуково. Пассажиры самолета ожидали вылета из города более семи часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи человек застряли в аэропорту «Стригино» Нижнего Новгорода, так как во вторник он принял 33 перенаправленных из Москвы рейса из-за тумана. Ожидающим вылета людям привезли пиццу, супы, соки и воду.

2 ноября в московских аэропортах из-за тумана произошла массовая отмена и задержка более 177 рейсов. Во Внуково были задержаны 47 самолетов, 4 отменены, в Шереметьево — 40 и 15 рейсов. В Домодедово известно об изменении времени вылета 56 рейсов, еще 15 были отменены.