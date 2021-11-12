Списанную субмарину Черноморского флота передали музею в Севастополе

В Севастополе субмарину ПЗС-50, списанную после завершения службы, передали в музей

В Севастополе субмарину ПЗС-50, списанную Черноморским флотом после завершения службы, передали Военно-историческому музею фортификационных сооружений. Об этом сообщает ТАСС.

«Началась транспортировка с семи часов утра. Силами специалистов Черноморского флота лодка была музеефицирована», — рассказал источник агентства.

Уточняется, что дизельная подводная лодка была построена по проекту 633, в 1960-годы экипаж выполнял задачи на Черноморском флоте и в Арктике. В дальнейшем на ней проводились заводские, летно-конструкторские и государственные испытания комплексов.

Источник также отметил, что музей находится внутри скалы в Балаклавской бухте, где раньше был засекреченный противоатомный подземный комплекс. До 1992 года на этой территории проводился ремонт подводных лодок.

Ранее в октябре Служба внешней разведки (СВР) передала на выставку в Севастополь рассекреченную технику, которой пользовались советские разведчики. Выставка «Штирлиц — образ собирательный…» проходит в Музее героической обороны Севастополя. Она организована к 90-летию со дня рождения писателя и сценариста Юлиана Семенова — автора известных произведений о разведчиках «Майор Вихрь» и «Семнадцать мгновений весны».