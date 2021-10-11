СВР передала на выставку в Крым рассекреченную технику

Служба внешней разведки (СВР) передала на выставку в Севастополь (Республика Крым) рассекреченную технику, которой пользовались советские разведчики. Об этом сообщил руководитель службы Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Выставка «Штирлиц — образ собирательный…» проходит в Музее героической обороны Севастополя. Она организована к 90-летию со дня рождения писателя и сценариста Юлиана Семенова — автора известных произведений о разведчиках «Майор Вихрь» и «Семнадцать мгновений весны».

«Учитывая тот действительно огромный вклад, который Юлиан Семенов внес в дело изучения истории отечественной внешней разведки и в такую просветительскую работу, мы, конечно, приняли решение и передали музею в качестве экспонатов целый ряд технических устройств для ведения разведывательной деятельности», — сказал Нарышкин.

По словам исполнительного директора Культурного фонда Юлиана Семенова Алексея Репина, переданные на выставку предметы использовались в период с 1940-х годов. «Уникальность в том, что до недавнего времени предметы находились под грифом "секретно"», — подчеркнул он.

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