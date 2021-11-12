Мужчина сбросил 30 килограммов за полгода и поделился секретом успеха

Житель Индии сбросил 30 килограммов лишнего веса за 18 месяцев и поделился секретом успеха. Его историю публикует India.com.

Акшай Гами рассказал, что всегда вел сидячий образ жизни и не заботился о правильном питании. К 20 годам его вес достиг 90 килограммов. Его друзья обратили внимание на то, что молодой человек заметно располнел, и уговорили его записаться в спортзал.

Как рассказал Гами, поначалу тренировки давались ему очень тяжело, а первые три недели он испытывал сильную боль в мышцах. Тем не менее, благодаря упорным занятиям мужчине удалось похудеть на 30 килограммов за полгода и привести свое тело в форму. «Мне помогли силовые и высокоинтенсивные интервальные тренировки, а также тренировки с весами. Кроме того, раз в неделю я стараюсь добавлять кардио», — рассказал молодой человек.

Начав ходить в спортзал, Гами изменил и свое отношение к питанию. Он отказался от сладкого и другой вредной пищи на первые восемь месяцев, перейдя только на еду домашнего приготовления. Сейчас его рацион состоит из овсяной каши, рисовых хлопьев, сабзи (тушеные в подливке овощи), пророщенных бобов и большого количества других овощей.

При этом Гами против строгих пищевых ограничений и время от времени позволяет себе выпечку, гамбургеры и сладости. Самым важным в похудении мужчина считает правильный психологический настрой. «Нет короткого пути к снижению веса. Похудеть очень быстро можно, но потом наберешь еще больше. Моей мантрой во время похудения было: будь терпеливым, будь последовательным и становись сильнее каждый день», — подытожил свой рассказ индиец.

За прошедшие с похудения четыре года Акшай Гами не набрал лишнего веса, потому что продолжает регулярно заниматься спортом и умеренно питаться.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сбросил 19 килограммов за полгода и рассказал о своем секрете успеха. Мужчина отметил, что ему помогли регулярные занятия с тренером и полное изменение рациона.