Путин надел новозеландскую накидку на саммит АТЭС

Президент России Владимир Путин надел новозеландский элемент одежды на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в 2021 году в онлайн-формате. Фотографии публикует РИА Новости.

На размещенных кадрах видно, что глава государства сидит за столом в белой рубашке, классическом костюме черного цвета, а также синем галстуке со светлым орнаментом. При этом на плечах политика — традиционная накидка Новой Зеландии голубого цвета из шерсти новозеландских овец-мериносов.

Помимо президента России традицию соблюли и главы других государств: национальные элементы одежды различных стран надели также лидеры Канады, Китая, Чили, Филиппин, Таиланда. В то же время премьер-министр Японии не последовал примеру коллег.

Саммит АТЭС состоялся 12 ноября в онлайн-формате. В связи с этим российский лидер принял в нем участие по видеосвязи. На сайте мероприятия отмечалось, что встреча глав государств прошла под председательством премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн.