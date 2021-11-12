В США нашли способ решить проблему нехватки рабочих

Американские компании купили 29 тысяч роботов за первые девять месяцев 2021 года

Американские компании нашли способ решить проблему нехватки кадров при помощи роботов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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За первые девять месяцев 2021 года компании США купили 29 тысяч роботов на 1,48 миллиарда долларов, в 2020 году — на 1,09 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд за аналогичный период был установлен в 2017 году (1,47 миллиарда долларов).

Президент Ассоциации продвинутой автоматизации Джефф Берстейн заявил, что с дефицитом рабочих из-за пандемии коронавируса и логистических проблем столкнулись практически все отрасли. В третьем квартале компании заказали 9,9 тысячи роботов, 6,3 тысячи из которых будут задействованы в неавтомобильной индустрии.

Увеличение продаж связано во многом с заказами металлургической отрасли, которая приобрела в три раза больше роботов, чем в прошлые годы. Также наблюдается высокий спрос в пищевой промышленности (плюс 40 процентов) и индустрии потребительских товаров (плюс 26 процентов). Востребованность в роботах при производстве чипов и электроники выросла на 26 процентов. По прогнозам экспертов, рынок промышленных роботов составит 42,29 миллиарда долларов к 2026 году.

В сентябре глава китайской автокомпании Xpeng предположил, что в обозримом будущем все крупные автопроизводители займутся выпуском роботов. Xpeng рассматривает их в качестве транспорта в «низкоскоростной среде».