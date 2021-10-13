В США показали робособаку с винтовкой

Четвероного робота SPUR с винтовкой представили на выставке AUSA-2021

Робособаку с винтовкой показали на выставке-конференции Ассоциации армии США (AUSA-2021). «Беспилотная винтовка специального назначения» (SPUR, Special Purpose Unmanned Rifle) представляет собой винтовку, смонтированную на четвероногом роботе. Об этом сообщает The Drive.

Совместная разработка компаний Ghost Robotics и SWORD представляет собой винтовку калибра 6,5 миллиметра, которую установили на роботизированную платформу Q-UGV. Конструкция робота с четырьмя точками опоры позволяет стабилизировать выстрел, обеспечивая прицельную стрельбу на дальности до 1200 метров.

Для управления SPUR используется планшет с инструментарием Android Team Awareness Kit (ATAK). Оператор может видеть изображение с камер робота и управлять вооружением SPUR дистанционно. В будущем разработчики планируют расширить автономность устройства, что позволит SPUR самостоятельно обнаруживать потенциальные цели.

Издание отмечает, что SPUR предназначен для охраны и разведки. Робот может преодолевать неглубокие водоемы, а скорость движения по пересеченной местности составляет 7 километров в час. С 2020 года версии Q-UGV без вооружения эксплуатируют в составе 325-й эскадрильи сил безопасности ВВС США.

Ранее в США прошли огневые испытания боевого робота EMAV-MCA. Машина на гусеничном шасси получила автоматическую пушку XM813 Bushmaster. Как сообщает Defence Blog, орудие робота успешно поразило стальную плиту новым подкалиберным боеприпасом.