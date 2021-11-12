Пассажирам предложили полеты «в никуда» ради секса на борту

Американский пилот двухмоторного самолета Cessna предлагает пассажирам платные полеты «в никуда» ради романтических свиданий или секса на борту. Об этом пишет New York Post.

Компания американского пилота Энтони Блейка (Anthony Blake) Love Cloud организовала для всех желающих рейсы с возможностью полетать в небе над Лас-Вегасом в романтической обстановке в течение 45 минут за 995 долларов (около 71 тысячи рублей). Задняя часть воздушного судна оборудована кроватью с небольшим матрасом, красными атласными простынями и «подушками для секса».

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При этом от пилота пассажиров будет закрывать занавеска, а сам Блейк во время полета наденет наушники с шумоподавлением. Как рассказал предприниматель, среди его клиентов встречаются молодожены, зрелые пары и даже группы из нескольких молодых людей — на рейсе может присутствовать до шести человек.

Блейк признался, что ранее организовывал романтические ужины для двоих во время полета (пару обслуживал бортпроводник) и свадебные церемонии в воздухе. Идея о новой услуге на борту, которая стала очень популярной, появилась пять месяцев назад совершенно случайно — двое пассажиров решили таким образом отметить свою помолвку.

Ранее в мае молодая пара из Индии выкупила весь самолет в обход ограничений, чтобы пригласить на свадьбу более 50 гостей, и поженилась в воздухе, пролетая над священным храмом. Однако на фотографии праздника, которые попали в сеть, обратили внимание в управлении гражданской авиации страны.