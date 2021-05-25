Пара выкупила самолет для свадьбы в обход ограничений и поженилась в полете

Пара выкупила весь самолет в обход ограничений, чтобы пригласить на свадьбу более 50 гостей и пожениться в воздухе, и попалась за нарушение санитарных норм. Об этом пишет The Straits Time.

Молодая пара из Индии решила организовать брачную церемонию в воздухе, поскольку на данный момент большинство штатов республики допускает на мероприятие до 50 человек. Для этого влюбленные выкупили целый борт самолета Spicejet, следующего по маршруту из Мадурая в Бангалор.

В итоге в понедельник, 24 мая, пара поженилась, когда лайнер пролетал над храмом Минакши. На свадьбе присутствовало более 160 человек — друзья и семья влюбленных. Фотографии праздника были размещены в социальных сетях — на изображения счастливых людей с цветами без масок, не соблюдающих социальную дистанцию, обратили внимание в управлении гражданской авиации Индии.

Ведомство приказало авиакомпании провести внутреннее расследование и отстранить экипаж данного рейса от полетов. Меры также будут приняты и в отношении молодоженов и гостей — им могут запретить летать на рейсах перевозчика, пишет издание.

На данный момент в Индии зарегистрировано более 26 миллионов случаев заражения коронавирусом — за последние недели несколько штатов страны ввели жесткие ограничения для борьбы с распространением инфекции.

Ранее в феврале пара из Австралии поженилась в проходе самолета на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков, которые находились в этом же лайнере. Во время церемонии на девушке было белое платье в пол с v-образным вырезом, а на ее женихе — бежевый классический костюм. При этом молодожены надели на торжество белые маски.