Пара поженилась в полете на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков

Пара из Австралии поженилась в проходе самолета на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков, которые находились в этом же лайнере. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, по информации издания, 35-летняя Элейн Тионг (Elaine Tiong) и 36-летний Люк Сердар (Luke Serdar) сыграли свадьбу на рейсе авиакомпании Virgin Australia из Мельбурна в Сидней.

«По правде говоря, я много лет занималась планированием свадеб, и после организации сотен торжеств мне захотелось чего-то необычного для нас, — поделилась Тионг. — Это то, о чем я всегда мечтала, что-то совершенно нестандартное. Люк любит путешествия и самолеты, поэтому более идеального места невозможно было и придумать».

Во время церемонии на девушке было белое платье в пол с v-образным вырезом, а на ее женихе — бежевый классический костюм. При этом молодожены надели на торжество белые маски. «Наши друзья и семья, вероятно, думают, что мы немного сумасшедшие, но пускай знают, что мы всегда готовы к приключениям», — поделился Сердар.

В ноябре 2019 года познакомившиеся в онлайн-игре про авиацию жених и невеста сыграли свадьбу в самолете на высоте 10,3 километра. Австралиец Дэвид Вэллиэнт (David Valliant) и его невеста из Новой Зеландии Кэти Рольфи (Cathy Rolfe) поженились на рейсе авиакомпании Jetstar между их родными городами Сиднеем и Оклендом.