Названа оптимальная стоимость отдыха на популярном горнолыжном курорте России

TourDom: россияне могут отдохнуть в Шерегеше в ноябре за 19,6 тысячи рублей

Эксперты туристической отрасли назвали оптимальную стоимость отдыха на российском горнолыжном курорте Шерегеш в ноябре. Об этом пишет портал TourDom.

Удобнее всего добраться до поселка из Новокузнецка. Так, перелет по маршруту Москва — Новокузнецк — Москва авиакомпанией Nordwind Airlines в период с 22 по 28 ноября обойдется одному путешественнику примерно в 17 тысяч рублей, «Аэрофлотом» — 27,5 тысячи, а S7 — более 28 тысяч. В стоимость включена ручная кладь и провоз горнолыжного оборудования.

Что касается объектов размещения, туристы могут остановиться в самом Шерегеше или в отеле, расположенном на склоне горы. При этом уточняется, что шестидневное размещение в поселке обойдется туристам дешевле — от 19,6 тысячи до 37 тысяч рублей, а проживание в гостинице на склоне — от 48,8 тысячи рублей.

Ранее в ноябре отечественным путешественникам назвали бюджетную альтернативу горнолыжному отдыху в Альпах — Красную Поляну. По словам опытного горнолыжника, имя которого не раскрывается, инфраструктура и подготовка трасс курорта — практически как в Альпах.