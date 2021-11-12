В Совфеде отреагировали на предложение давать QR-коды за антитела

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый поддержал предложение властей Чувашии давать QR-коды людям с высоким титром антител к коронавирусу. Его слова приводит «Секрет фирмы».

По мнению Круглого, это логичное решение, но для распространения такой практики необходимо решить несколько правовых вопросов.

Человек, имеющий антитела к COVID-19, может считаться защищенным так же, как привитый или перенесший заболевание, отреагировал на инициативу сенатор. «Но насчет того, распространять ли это широко, мне кажется, это должен регион принять, потому что у нас нет федерального закона о QR-кодах, хотя должен быть», — уточнил Круглый.

По его словам, единственной проблемой может стать необходимость унифицировать методики определения антител. В настоящее время используется много тестов, дающих результаты в разных единицах, отметил член Совфеда. Помимо этого, нужно определить, кто именно должен оплачивать проведение тестов. Если определять антитела на денежные средства из федерального или региональных бюджетов, то надо определить правовой механизм для этого, добавил Круглый.

«В чем смысл QR-кодов — это защита непривитых людей, а не ограничение чьих-то прав», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что в Чувашии QR-коды будут выдавать гражданам с большим количеством антител к COVID-19. Система начнет работу в течение этой недели. Действовать цифровой пропуск будет лишь на территории республики, кроме того, на федеральных «Госуслугах» отображаться не станет.