Песков оценил предложение ввести QR-коды для людей с антителами

Предложения, подобные идее властей Чувашии присваивать QR-коды людям с высоким уровнем антител к COVID-19, должны внимательно прорабатываться со специалистами. Так их введение оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в данном вопросе много нюансов, которые необходимо тщательно проработать. Пресс-секретарь президента отметил, что также нужно прислушиваться к рекомендациям Минздрава.

Ранее стало известно, что в Чувашии QR-коды будут выдавать гражданам с большим количеством антител к коронавирусу. Система начнет работать уже в течение этой недели. Действовать цифровой пропуск будет лишь на территории республики и на федеральных «Госуслугах» отображаться не станет.

12 ноября депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов выступил с инициативой создать в России дополнительный регистр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу или переболели им бессимптомно. Такая мера будет актуальна для тех, кто не обращался за помощью к медикам, и для тех, кто привился иностранными вакцинами.