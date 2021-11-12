Двум гражданам Литвы вынесли приговор за шпионаж в пользу России

В Литве двоих граждан приговорили к тюрьме по делу о шпионаже в пользу России

В Клайпеде двум гражданам Литвы вынесли приговор по уголовному делу о шпионаже в пользу России. Об этом пишет «Sputnik Литва» по ссылкой на пресс-службу Клайпедского окружного суда.

Одного из осужденных, не признавшего свою вину, приговорили к четырем годам тюрьмы. Другому фигуранту дела, раскаявшемуся в совершенном преступлении, назначили наказание в виде одного года и шести месяцам лишения свободы. Сам процесс и слушания проходили в закрытом формате.

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В решении суда не раскрывается имена и фамилии осужденных, но указаны их инициалы — А. Г. и М. Т. Журналисты предположили, что речь идет об Алексее Грейчюсе и Миндаугасе Туникайтисе, которые ранее проходили по аналогичному делу.

В документе указано, что обоих мужчин обвинили в сотрудничестве с ФСБ, на которое они пошли «в стремлении повлиять на социальные и политические процессы» в Литве. Подчеркивается, что для этого они в течение четырех лет за вознаграждение выполняли задачи по сбору информации, «представляющей интерес для разведки».

Суд признал, что собранная обвиняемыми информация не относится к сведениям, составляющим государственную тайну. В то же время было отмечено, что она приравнивается к таковой, поскольку представляет интерес для иностранной разведывательной организации.

В июле в Литве по делу о шпионаже в пользу России был вынесен приговор бывшему председателю литовского Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдасу Палецкису. Ему назначили наказание в виде шести лет тюрьмы.