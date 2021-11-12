Фигурантам дела о растрате сотни миллионов рублей космодрома Восточный дали срок

Четырех участников хищения 404 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный, приговорили к срокам от 4 до 5,5 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-руководителя «Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Евгения Ермолаева, исполнявшего обязанности начальника «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрея Захарова и генеральных директоров двух частных компаний Ольгу Зугаеву и Сергея Поливанова признали виновными в растрате.

С 2012 по 2014 год под видом исполнения договора они похищали сотни миллионов рублей, выводя средства через счета фирм-однодневок.

Еще одному участнику растраты, Вячеславу Фаткуллину, удалось скрыться от следствия. Он объявлен в розыск, а его дело выделено в отдельное производство.

Ермолаеву суд назначил 5,5 лет колонии, Захарову и Зугаевой — по 4,5 года, а Поливанову — 4 года. Также было арестовано имущество обвиняемых на сумму более 105 миллионов рублей.

