Осужденный за откаты российский полковник сидел в карцере за пронос телефона

Во время следствия Александр Мордовец оказался в СИЗО из-за пронесенного в камеру телефона

Осужденный на 13,5 лет колонии строгого режима за взятку и получение откатов бывший заместитель директора «Спецстроя» Александр Мордовец сидел в карцере СИЗО. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, так бывший российский полковник запаса был наказан за попытку проноса мобильного телефона в свою камеру. Этот инцидент произошел во время предварительного следствия по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении откатов на 32 миллиона рублей при строительстве объектов космодрома Восточный.

9 февраля Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя директора «Спецстроя» Александра Мордовца к 13,5 годам лишения свободы. Осужденного лишили воинского звания и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2014 году Мордовец получил взятку в размере 32 миллиона рублей от Олега Щурова, экс-гендиректора компании «Строймонолит-14», пообещав бизнесмену заключение подрядов на строительство объектов космодрома Восточный. Компания Щурова, получив деньги, свои обязательства не выполнила и была признана банкротом. Ущерб, причиненный государству, оценили в 120 миллионов рублей.