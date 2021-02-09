Полковника посадили на 13 лет и лишили звания за откаты на 32 миллиона рублей

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13,5 года лишения свободы бывшего заместителя директора Спецстроя полковника запаса Александра Мордовца за злоупотребление должностными полномочиями и получение откатов на 32 миллиона рублей при строительстве объектов космодрома Восточный. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, осужденного лишили воинского звания и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Второй фигурант дела, плативший Мордовцу откаты и взятки за выгодные контракты, Олег Щуров — бывший гендиректор компании «Строймонолит-14», являвшейся подрядчиком строительства, получил 13 лет.

Обоим подсудимым назначен штраф в 97,1 миллиона рублей.

По версии следствия, после заключения контрактов компания Щурова получила деньги на строительство, однако обязательства не выполнила и вскоре была признана банкротом. Ущерб, причиненный государству, оценили в 120 миллионов рублей.

Подсудимые настаивали на своей невиновности, защита собирается обжаловать приговор.

В 2018 году стало известно об аресте Мордовца. Против него возбудили уголовное дело.