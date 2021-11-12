Российский студент рассказал о желании расстрелять преподавателей и был задержан

В Перми сотрудники ФСБ задержали студента местного колледжа из-за его переписки с другом, в которой он рассказал о своем желании расстрелять преподавателей. Об этом сообщает Baza.

Подросток в этом году поступил на первый курс, но уже успел обозлиться на учителей. Он предложил другу стать напарником и совершить массовое убийство в учебном заведении. Преступление юноша планировал в день своего совершеннолетия.

Он намеревался расстрелять всех преподавателей, но пощадить только своего куратора, потому что она «добрый человек». После массового убийства подросток собирался покончить с собой.

Другу такой план не понравился, о чем он рассказал подруге, которая заявила в полицию о планируемом теракте. Следователи изъяли у студента телефон и изучают его переписку.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. По данным Минздрава России, шесть человек погибли. В ведомстве добавили, что 24 пострадавшим была оказана медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.