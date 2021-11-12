Из российской колонии сбежал осужденный за убийство заключенный

В Свердловской области объявили в розыск сбежавшего из колонии убийцу

Мужчина, осужденный на десять лет за убийство, сбежал из колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области. Его объявили в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСИН России.

Ранее Романа Баса перевели из колонии строгого режима в колонию-поселение № 2.

Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, там мужчина устроился работать поваром. О пропаже заключенного стало известно во время почасовой проверки в столовой.

Согласно данным ориентировки, опубликованной на сайте ФСИН, беглеца отличает высокий рост — 195 сантиметров и татуировки: на левом предплечье у Баса набит кельтский узор, на левой лопатке — смерть с косой, а на среднем пальце левой руки — перстень.

Мужчина худощавого телосложения, с черными волосами, был одет в красную куртку и черную кепку.