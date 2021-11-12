Существующий механизм возврата денежных средств средств туристам в случае банкротства туроператора не гарантирует почти ничего. Компенсация может составить всего пять процентов от стоимости поездки, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

В России задумались над увеличением компенсаций туристам. Над решением проблемы компенсаций путешественникам работают в Ростуризме. Ведомством был разыгран госконтракт почти на семь миллионов рублей на оказание услуг по разработке механизмов финобеспечения ответственности туристических операторов.

«Страхового покрытия банально не хватает на средних туроператоров, а на крупных — тем более. <...> Практически ни одна страховая компания не хочет в период пандемии страховать туроператоров», — заявил глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Ранее россиянам рассказали об особенностях получения страховых выплат в случае заражения COVID-19 перед отпуском или во время него. Так, многие туристы сталкиваются с проблемами получения компенсации за путевку из-за положительных тестов на коронавирус. Например, некоторые компании отказываются возвращать деньги, если помимо результатов анализов не предоставить официальное заключение врача.